Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук продолжит карьеру в итальянской "Аталанте".

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", московский клуб и "Аталанта" "достигли принципиальной договоренности" о переходе футболиста.

"Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование", - говорится в сообщении.

Сам 24-летний футболист поблагодарил болельщиков "Локомотива".

"Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты", - сказал Миранчук.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". За главную команду он дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с "Кубанью". За девять сезонов в составе "Локомотива" Миранчук провел 228 матчей, забил 43 мяча и сделал 45 голевых передач.

Вместе с "Локомотивом" Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.