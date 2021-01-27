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Гол Миранчука помог "Аталанте" выйти в полуфинал Кубка Италии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Алексей Миранчук стал соавтором победы "Аталанты" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу против "Лацио".

Игра завершилась со счетом 3:2, а решающий гол провел в ворота "Лацио" на 57-й минуте провел Миранчук. При этом за четыре минуты до этого "Аталанта" осталась в меньшинстве, а по ходу первого тайма уступала со счетом 1:2.

В полуфинале "Аталанта" сыграет с победителем пары "Наполи" – "Специя".

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа. Свой дебютный матч за клуб россиянин провел 21 октября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Мидтьюлланна". Миранчук вышел на замену во втором тайме и в конце встречи забил гол, установив окончательный счет 4:0.

Среди голов Миранчука - гол в ворота "Кальяри" в 1/8 финала Кубка Италии.

футбол Алексей Миранчук

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