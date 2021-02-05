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Первая ракетка России победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в Мельбурне

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в полуфинал турнира категории WTA 500 Melbourne Summer в Австралии.

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение румынке Симоне Халеп – 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час.

Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, что является наивысшим на данный момент показателем среди российских теннисисток. Халеп – вторая ракетка мира.

В полуфинале россиянка сыграет с представительницей Эстонии Кайей Канепи (94-е место в рейтинге WTA). На их счету одно очное противостояние: в 2018 году победила Александрова.

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