Медведев сыграет с Поспишилом в первом круге Australian Open

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Канадский теннисист Вашек Поспишил стал соперником Даниила Медведева в первом круге стартующего 8 февраля турнира Большого шлема Australian Open, сообщает пресс-служба соревнования.

В пятницу в Мельбурне, где будет проходить турнир, прошла жеребьевка основной сетки.

В настоящее время Медведев занимает четвертой место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что является наилучшим на данный момент показателем среди россиян. В свою очередь, Поспишил находится на 61-м месте. До этого соперники встречались трижды, счет по победам – 2-1 в пользу россиянина.

Наивысшим достижением Медведева на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open в 2019 году. Что касается Поспишила, потолком для него пока является выход в четвертьфинал Wimbledon в 2015 году.

Кроме того, Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сыграет с итальянцем Джанлукой Магером. Соперником Андрея Рублева стал немец Янник Ханфман, Карен Хачанов встретится с получившим wild card австралийцем Александром Вукичем. Роман Сафиуллин, также успешно выступивший в квалификационном отборе, сыграет с белорусом Ильей Ивашкой.

В женском одиночном разряде пары с участием россиянок выглядят следующим образом: Мартина Тревизан (Италия) – Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова – Барбора Стрыцова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) - Маргарита Гаспарян, Людмила Самсонова (прошла квалификацию) – Паула Бадоса (Испания), Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака (Япония), Кэти Бултер (Великобритания) – Дарья Касаткина, Ализе Корне (Франция) – Валерия Савиных (прошла квалификацию), Алисон Риск (США) – Анастасия Потапова, Вера Звонарева – Елена Рыбакина (Казахстан), Вероника Кудерметова – Марта Костюк (Украина), Варвара Грачева – Анна Блинкова (обе – россиянки).

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля.