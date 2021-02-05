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Россия сыграет с Германией в полуфинале теннисного ATP Cup

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии стала соперником россиян по полуфиналу проходящего в Мельбурне мужского розыгрыша Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

В пятницу немецкие теннисисты добились победы в матчах против Сербии, за которую, в частности, выступал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, и заняли первое место в группе A.

Победители четырех групп (каждая состоит из трех сборных) выходят в полуфинал. Турнирная сетка вывела немцев на сборную России, которая обеспечила себе выход в 1/2 финала в среду.

Другую полуфинальную пару составили сборные Италии и Испании.

теннис

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