Александрова выбила действующую победительницу Roland Garros из турнира в Мельбурне

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в четвертьфинал турнира категории WTA 500 Melbourne Summer в Австралии.

В третьем круге соревнования Александрова встречалась с действующей победительницей турнира Большого шлема Roland Garros Игой Швентек (Польша) и победила со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, что является наивысшим на данный момент показателем среди российских теннисисток. Швентек, в свою очередь, является первой ракеткой Польши, а в рейтинге WTA занимает 17-е место.

Борьбу за выход в полуфинал россиянка поведет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.