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Японка Наоми Осака во второй раз выиграла Australian Open

Японка Наоми Осака во второй раз выиграла Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open.

В финале соревнования в женском одиночном разряде она переиграла представительницу США Дженнифер Брэди – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Таким образом, японка во второй раз выиграла Australian Open. Ранее турнир покорился ею в 2019 году. Также из турниров Большого шлема она дважды (2018, 2020) выиграла US Open.

В настоящий момент Осака является третьей ракеткой мира, Брэди – 24-й.

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В 2020 году Australian Open среди женщин выиграла уроженка Москвы София Кенин, ныне являющейся гражданкой США. Чаще всех - семь раз - турнир выигрывала американка Серена Уильямс. В 2008 году победительницей Australian Open стала россиянка Мария Шарапова.

В воскресенье в Мельбурне пройдет финал в мужском одиночном разряде. В нем сыграют четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга, действующий победитель турнира серб Новак Джокович.

теннис Australian Open

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