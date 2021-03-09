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Немецкий лыжник обвинил Большунова в постоянном неуважении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Поведение российского лыжника Александра Большунова во многих эпизодах оставляет желать лучшего, считает многократный участник Олимпийских игр немец Йохен Беле.

Он привел пример со случаем на чемпионате мира в Германии: по окончании командного спринта Большунов, вопреки нормам, не стал приветствовать своего напарника Глеба Ретивых, который финишировал третьим (Большунов на предпоследним этапе бежал первым).

"Он (Большунов) сам виноват, если продолжает делать эти ошибки. Бронза всегда означает выигрыш медали. Он часто проявляет неуважение", - приводит слова Беле Eurosport.de.

При этом бывший немецкий лыжник с пониманием отнесся к расстроенным чувствам Большунова в связи с упущенным золотом в масс-старте (50 км) ЧМ.

"Я могу понять: его иногда раздражает то, что он в одиночку противостоит этой подавляющей норвежской".

На завершившемся 7 марта в немецком Оберстдорфе ЧМ по лыжным видам спорта Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне, серебряные в эстафете и масс-старте, бронзовую – в командном спринте.

лыжные гонки Александр Большунов

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