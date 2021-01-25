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В финскую полицию поступило заявление на лыжника Большунова

Поводом стали действия россиянина на финише эстафетной гонки

В финскую полицию поступило заявление на лыжника Большунова
Российский спортсмен Александр Большунов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полиция в Финляндии получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время эстафетной гонки, прошедшей накануне в местном городе Лахти, сообщает mtvuutiset.fi.

Российскому гонщику, въехавшему после финиша в группу празднующих успех финских лыжников, вменяется нанесение увечий. В настоящее время полиция в Лахти расследует обстоятельства инцидента.

Сообщается, что заявление подали два человека, имена которых не называются.

Мужская эстафетная гонка прошла в воскресенье. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки и Александр Большунов, представлявшие Финляндию и Россию соответственно. При этом бежавший слегка впереди Мяки решил перекрыть путь россиянину, в результате тот замахнулся на него палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив того с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший (и финишировавший четвертым) в гонке.

Большунов является действующим победителем общего зачета Кубка мира, а также триумфатором "Тур де Ски".

лыжные гонки Александр Большунов

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