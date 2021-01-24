Сборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с Большуновым

Александр Большунов (справа) и Йони Мяки во время эстафеты в Лахте Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Неспортивное поведение лыжника Александра Большунова стало причиной для дисквалификации российской команды в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахте.

Большунов в ходе гонки некорректно повел себя по отношению к финну Йони Мяки: тот упал после того, как россиянин отмахнулся в его сторону палкой, за что был наказан он и вся команда (Александр Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов), которая лишилась бронзовых медалей.

Между тем, однако, бронза досталась второй сборной России, которая финишировала четвертой. В ее составе выступили Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Как сообщалось в эфире телеканала Матч ТВ, российская сторона подала протест на решение по первой сборной.