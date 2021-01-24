Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12

Сборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с Большуновым

Сборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с Большуновым
Александр Большунов (справа) и Йони Мяки во время эстафеты в Лахте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Неспортивное поведение лыжника Александра Большунова стало причиной для дисквалификации российской команды в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахте.

Большунов в ходе гонки некорректно повел себя по отношению к финну Йони Мяки: тот упал после того, как россиянин отмахнулся в его сторону палкой, за что был наказан он и вся команда (Александр Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов), которая лишилась бронзовых медалей.

Между тем, однако, бронза досталась второй сборной России, которая финишировала четвертой. В ее составе выступили Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Как сообщалось в эфире телеканала Матч ТВ, российская сторона подала протест на решение по первой сборной.

лыжные гонки Александр Большунов

Новости по теме

Новости

Россия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

ЦСКА уступил "Йокериту", дубль Шипачева помог "Динамо" победить рижан

ЦСКА уступил "Йокериту", дубль Шипачева помог "Динамо" победить рижан

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете в Антхольце

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете в Антхольце

Энди Маррей не сыграет на Australian Open из-за коронавируса

Энди Маррей не сыграет на Australian Open из-за коронавируса

Россиянин Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Россиянин Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ФК ЦСКА

Зидан заразился коронавирусом

Зидан заразился коронавирусом

МОК исключил повторный перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');