Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Его дисквалифицировали за столкновение с Александром Большуновым, россиянина объявили серебряным призером

Йоханнес Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен (слева направо) на финише в масс-старте в Оберстдорфе Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Лыжник сборной Норвегии Йоханесс Клебо дисквалифицирован по итогам классического масс-старта на 50 км, который состоялся в воскресенье на ЧМ в немецком Оберстдорфе.

Таким образом, Клебо лишен титула чемпиона мира, и золотым призером стал его соотечественник Эмиль Иверсон. А россиянин Александр Большунов получит серебряную медаль. Бронза отошла норвежцу Симену Крюгеру.

На финишной прямой Большунов боролся за золото с Клебо. В результате контактной борьбы у россиянина сломалась палка, и в итоге он финишировал третьим, пропустив вперед еще Иверсона.

После финиша жюри рассмотрело момент столкновения Клебо и Большунова и решило не менять результаты гонки. Российская команда на такое решение подала протест, который был удовлетворен. Норвежская команда также в свою очередь подала протест, но его отклонили.

Результат Клебо был 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Иверсон отстал от него на 0,7 секунды, а Большунов на 1,4 секунды.

Алексей Червоткин стал 15-м (отставание +2:03,0), Илья Семиков - 16-м (+2:27,5), Евгений Белов (все - Россия) - 20-м (+2.57,0).