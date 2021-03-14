"Спартак-2" пропустил пять безответных голов после смены главного тренера

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футбольная команда "Спартак-2", являющаяся фарм-клубом московского "Спартака", с крупным счетом проиграла столичному "Велесу" в матче очередного тура Футбольной национальной лиги.

Встреча, прошедшая на поле "Велеса", завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Это был первый матч "Спартака-2" после смены главного тренера. 11 марта было объявлено, что команду вновь возглавил Евгений Бушманов, он сменил ушедшего после серии неудач Романа Пилипчука.

В настоящее время "Спартак-2" находится на 15-м месте, "Велес" – на шестом. Всего во втором по значимости дивизионе отечественного футбола выступают 22 команды.