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Бушманов вновь возглавил "Спартак-2"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Роман Пилипчук покинул пост главного тренера второй команды московского "Спартака", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Сегодня ФК "Спартак-Москва" и Роман Пилипчук, возглавлявший вторую команду красно-белых, расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Мы благодарим Романа Михайловича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в сообщении.

"Новым главным тренером "Спартака-2" назначен Евгений Бушманов. Завтра 49-летний специалист проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке", - отмечается в сообщении.

В качестве футболиста Бушманов выступал за "Спартак" на позиции защитника с 1990 по 1992 и с 1998 по 2000 год, трижды став чемпионом страны.

В мае 2013 года Бушманов стал первым главным тренером созданного тогда "Спартака-2". Два года спустя он вывел команду из второго дивизиона в первый, а в 2016 привел ее к пятому месту в Футбольной национальной лиге.

В январе 2017 Бушманов покинул клуб, получив предложение возглавить молодежную сборную России.

В настоящее время "Спартак-2" занимает второе место в первенстве ФНЛ.

футбол ФК Спартак

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