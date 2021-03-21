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ХК ЦСКА вышел вперед в серии 1/4 финала против "Локомотива"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в воскресенье обыграл в овертайме ярославский "Локомотив" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Поединок в Ярославле завершился со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). В основное время за армейцев забил Константин Окулов (11-я минута), а за хозяев - Павел Тютнев (45). В дополнительное время решающую шайбу забил форвард ЦСКА Антон Слепышев (62).

Счет в серии - 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.

ЦСКА Локомотив Кубок Гагарина

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