Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Россия стала первой в медальном зачете чемпионата

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали чемпионами мира, выиграв в Стокгольме соревнования среди танцевальных пар.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 227,17 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (214,71).

Бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (214,35).

Кроме того, россияне Александра Степанова/Иван Букин стали пятыми (208,77), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 10-ми (188,45).

Таким образом, в четырех дисциплинах российские фигуристы выиграли на чемпионате мира в Швеции 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал: Анна Щербакова выиграла золото, Елизавета Туктамышева – серебро, Александра Трусова – бронзу.

Российская команда выиграла медальный зачет, выиграв половину наград.

В общей сложности медалистами стали представители пяти сборных. Второе место заняла команда США (1, 0, 2), третье - Япония (0, 1, 1), четвертое - Китай (0, 1, 0), пятое - Канада (0, 0, 1).

После решения CAS, запрещающего россиянам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменил фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.