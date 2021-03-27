Американский фигурист Чен стал трехкратным чемпионом мира

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американец Нейтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

В субботу Чен за прокат произвольной программы получил 222,03 балла. Ранее судьи оценили его короткую программу в 98,85 балла. В итоге представитель США набрал 320,88 очков. Таким образом, Чен в третий раз становится лучшим фигуристом планеты.

Серебро завоевал японец Юма Кагияма (291,77). Тройку призеров замкнул тоже представитель Японии Юдзуру Ханю (289,18).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, получивший по итогам двух программ 272,04 балла и занявший пятое место. Евгений Семененко стал восьмым (258,45).

После решения CAS, запрещающего россиянам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.