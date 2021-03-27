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Американский фигурист Чен стал трехкратным чемпионом мира

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американец Нейтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

В субботу Чен за прокат произвольной программы получил 222,03 балла. Ранее судьи оценили его короткую программу в 98,85 балла. В итоге представитель США набрал 320,88 очков. Таким образом, Чен в третий раз становится лучшим фигуристом планеты.

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Серебро завоевал японец Юма Кагияма (291,77). Тройку призеров замкнул тоже представитель Японии Юдзуру Ханю (289,18).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, получивший по итогам двух программ 272,04 балла и занявший пятое место. Евгений Семененко стал восьмым (258,45).

После решения CAS, запрещающего россиянам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

фигурное катание Нейтан Чен

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