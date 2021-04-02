Брошенную на газон капитанскую повязку Роналду продали за 63 тыс. евро

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Капитанская повязка, которую нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил на поле во время матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии, была продана на аукционе за 7,5 млн сербских динаров, сообщает Rts.rs.

В международной европейской валюте это 63,4 тысячи евро.

Незадолго до окончания матча Сербия – Португалия, прошедшего в ночь на 28 марта по московскому времени в Белграде, Роналду, разочарованный решением арбитра не засчитывать его гол в ворота хозяев, покинул поле. По пути в подтрибунное помещение, он бросил капитанскую повязку на газон.

Cristiano Ronaldo was fuming at full-time after being denied a 93rd-minute winning goal against Serbia that appeared to cross the line 😡 pic.twitter.com/PD8ePdluoR — Football Daily (@footballdaily) March 27, 2021

Завершая атаку своей команды, Роналду пробил с острого угла, сербский защитник выбил мяч из пустых ворот. Роналду начал праздновать, казалось, победный (к тому моменту счет был 2:2) гол. Однако, не увидев характеризующих взятие ворот жестов рефери, он бросился за разъяснениями к рефери, но получил лишь желтую карточку. После этого, не дожидаясь финального свистка, Роналду и покинул поле.

Вскоре повторы и стоп-кадры при этом показали, что мяч пересек линию ворот.

Serbia's Stefan Mitrovic:



"Cristiano Ronaldo has his view of the situation, he may be upset. But I don't think the ball went in."



😬 pic.twitter.com/V3Dr4nPdsV — Goal (@goal) March 29, 2021

Матч, по ходу которого португальцы вели в два мяча, так и закончился - 2:2.

Подобранную одним из сотрудников стадиона повязку в итоге в Сербии выставили на аукцион, а вырученные средства решено отправить на лечение тяжелобольного местного мальчика.

Момент с незасчитанным голом Роналду