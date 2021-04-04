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Российская штангистка Ершова завоевала серебро на ЧЕ-2021 в Москве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Штангистка сборной России Светлана Ершова стала второй в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, проходящем в воскресенье в Москве.

Ершова показала результат 200 кг - 88 кг в рывке и 112 кг в толчке. Золото взяла украинка Камила Конотоп - 208 кг (95+113). Тройку призеров замкнула бельгийка Нина Стеркс - 197 кг (88+109).

27-летняя Ершова также является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года.

Это уже вторая медаль сборной России на домашнем ЧЕ-2021. Накануне вице-чемпионкой в весе до 49 кг стала Кристина Соболь.

Турнир проходит во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Он завершится 11 апреля.

Светлана Ершова

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