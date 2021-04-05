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Спортивный комментатор Гендлин умер на 85-м году жизни

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный комментатор и журналист Владимир Гендлин скончался в понедельник на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит – каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич – это классика комментаторского искусства, он внёс огромный вклад в культуру профессионального бокса", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной. Выражаю соболезнования семье и близким", - отметил он.

Гендлин считается основоположником телетрансляций профессионального бокса на российском телевидении, он дважды удостоился телевизионной премии "ТЭФИ".

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