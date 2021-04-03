Умер заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Загорулько

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР и России, воспитавший плеяду именитых отечественных легкоатлетов, Евгений Загорулько скончался в субботу на 79 году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным, близким Евгения Петровича и всей легкоатлетической общественности. О времени и месте похорон будет сообщено чуть позже", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии с онкологией, осложненной коронавирусом.

Среди его воспитанников - знаменитые прыгуны в высоту, включая первую чемпионку мира Тамару Быкову, а также олимпийских чемпионов Елену Елесину, Анну Чичерову и Андрея Сильнова.