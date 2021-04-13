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ХК "Ак Барс" победил "Авангард" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение омскому "Авангарду" в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Результат прошедшей в Балашихе, где домашние матчи проводит "Авангард", встречи – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу "Ак Барса". Оба гола в его составе – на 46-й и 60-й минутах – провел Кирилл Петров.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным – 3-3.

Решающий матч серии пройдет 15 апреля в Казани.

хоккей КХЛ

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