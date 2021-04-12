ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты ЦСКА (в белом) завоевывают путевку в финал Кубка Гагарина Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одержали четвертую победу над петербургским СКА в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шестой матч серии прошел в Петербурге и завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу ЦСКА. На 34-й минуте в составе ЦСКА гол провел Максим Шалунов, на 39-й отличился Максим Соркин.

Благодаря этому московский клуб довел серию по победам до счета 4-2, что позволило ему выйти в финал и стать лучшей командой в Западной конференции.

Ранее ЦСКА выиграл серию 1/8 финала у московского "Спартака" (4-0 по победам), затем – четвертьфинальную серию у ярославского "Локомотива" (4-3).

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары "Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск). Счет в их серии – 3-2 в пользу "Авангарда".

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата-2020/21.