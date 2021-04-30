Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея завершился в Нижегородской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области подошел к концу стартовавший здесь 26 апреля III Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея Hockey Family Fest, который организовала Детская следж-хоккейная лига.

На спортивной базе "Море спорта" он собрал свыше 1000 участников, что является рекордом фестиваля. Фестиваль объединил юных хоккеистов с ограниченными возможностями из многих регионов России, для спортсменов он стал настоящим праздником.

В общей сложности здесь были представлены 29 команд из 23 регионов России, соревнования прошли по трем дисциплинам – следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей. Матчи в рамках дивизионов проходили на протяжении трех дней.

Началу турниров предшествовала торжественная церемония открытия, в которой участников фестиваля приветствовал, в частности, олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин. При этом он предстал в образе одного из героев "Звездных войн", по мотивам которого была организована театральная постановка. К слову, поучаствовать в ней смогли все желающие игроки, что только усилило праздничную атмосферу.

"Вы – настоящие звездные дети, которые способны творить чудеса", - сказал он, обращаясь к участникам со сцены.

Алексей Ягудин (справа( Фото: пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги

Заочно обратился к участникам, сопровождавших их родителям, а также гостям фестиваля президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. "Я желаю всем участникам удачи, победит сильнейший!" - напутствовал он с экрана.

Матчам турниров в рамках фестиваля сопутствовал азарт игроков, их стремление победить, эйфория от побед и разочарование поражением. Последнее, к слову, вскоре сходило на нет, поскольку практически для всех участие было главнее результата.

Эпизод матча Фото: пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги

Хоккей для незрячих среди детей, в отличие от следж-хоккея, пока только набирает обороты. Здесь он был представлен тремя командами. Его особенности достойны отдельного описания. Среди полевых игроков – спортсмены разного уровня зрения, вратари же, согласно правилам, - полностью незрячие. Или же видящие, но с завязанными глазами. Ворота более низкие, шайба – значительно крупнее на фоне классической плюс со звуковым эффектом. Это сделано для того, чтобы игрокам было проще ориентироваться, на каком участке ледовой площадке разворачиваются события в конкретный игровой момент.

Фото: пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги

Согласно правилам, запрещено наносить броски с дальнего расстояния, игрок, вошедший в зону соперника с шайбой, обязательно должен сделать пас. Этот пункт введен с учетом того, что вратарю невозможно реагировать на дальние броски.

В целом матчи всех турниров прошли хоть и в упорной борьбе, но в атмосфере дружелюбия и взаимовыручки. Так, если игрок одной следж-хоккейной команды, упав, не смог самостоятельно подняться, к нему тут же могли подбежать с помощью из штаба команды-соперника.