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Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA
Дмитрий Бивол
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.

Поединок прошел в Манчестере в субботу и растянулся на все 12 раундов. Победа россиянина зафиксирована единогласным решением судей.

На счету 30-летнего россиянина теперь 18 побед в 18 поединков, в том числе 11 – нокаутом. Что касается 31-летнего Ричардса, он потерпел второе поражение при 16 победах (9 – нокаутом) и одной ничьей.

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