Власов проиграл Смиту бой за чемпионский пояс WBO
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Власов потерпел поражение от американца Джо Смита-младшего в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Бой прошел утром по московскому времени в Талсе (штат Оклахома, США) в рамках главного поединка боксерского вечера. Он продлился все 12 раундов, победа досталась Смиту решением большинства судей.
The moment. 🙌— Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021
Now go enjoy your honeymoon, Joe.#AndNew | #SmithVlasov pic.twitter.com/GcVN8NXGFw
Поединок между Власовым и Смитом должен был пройти в феврале в Лас-Вегасе, однако был перенесен в связи с тем, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус.
Для 34-летнего Власова это четвертое поражение в профессиональном боксе при 45 победах (26 из которых – нокаутом). В послужном списке 31-летнего Смита теперь 27 победных поединков (из них 21 – нокаутом) при трех поражениях.
🎥 RINGSIDE CAM 🥊— Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021
These guys are just eating shots early. Man.#SmithVlasov | Main Event LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/dKmRYoX5xi