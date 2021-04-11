Власов проиграл Смиту бой за чемпионский пояс WBO

Максим Власов и Джо Смит-младший (слева направо) Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Власов потерпел поражение от американца Джо Смита-младшего в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Бой прошел утром по московскому времени в Талсе (штат Оклахома, США) в рамках главного поединка боксерского вечера. Он продлился все 12 раундов, победа досталась Смиту решением большинства судей.

Поединок между Власовым и Смитом должен был пройти в феврале в Лас-Вегасе, однако был перенесен в связи с тем, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

Для 34-летнего Власова это четвертое поражение в профессиональном боксе при 45 победах (26 из которых – нокаутом). В послужном списке 31-летнего Смита теперь 27 победных поединков (из них 21 – нокаутом) при трех поражениях.