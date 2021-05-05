Андрей Мостовой продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" Андрей Мостовой продлил контракт с клубом.

"Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

23-летний Мостовой выступает в "Зените" с 2019 года, до этого защищал цвета подмосковных клубов "Долгопрудный" и "Химки". В 2019 году также сыграл за "Зенит-2", а также выступал на правах аренды в ФК "Сочи" (2019/20). Является чемпионом России-2020/21, а также обладателем Суперкубка России-2020.