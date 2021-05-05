Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04

Андрей Мостовой продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" Андрей Мостовой продлил контракт с клубом.

"Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

23-летний Мостовой выступает в "Зените" с 2019 года, до этого защищал цвета подмосковных клубов "Долгопрудный" и "Химки". В 2019 году также сыграл за "Зенит-2", а также выступал на правах аренды в ФК "Сочи" (2019/20). Является чемпионом России-2020/21, а также обладателем Суперкубка России-2020.

футбол ФК Зенит

Новости по теме

Новости

Капитан сборной России Шипачев не сыграет на ЧМ по хоккею из-за травмы

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов

Моуринью подписал контракт с "Ромой"

Моуринью подписал контракт с "Ромой"

Заявка сборных-участников ЕВРО-2020 увеличена с 23 до 26 футболистов

Заявка сборных-участников ЕВРО-2020 увеличена с 23 до 26 футболистов

"Спартак" победил "Арсенал" и поднялся на второе место в РПЛ

РФС и РПЛ проверят жалобы фанaтов "Локомотива" после игры с "Зенитом"

РФС и РПЛ проверят жалобы фанaтов "Локомотива" после игры с "Зенитом"

"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"

"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Хоккеист "Авангарда" Толчинский вызван в сборную для подготовки к ЧМ в Риге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код