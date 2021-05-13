Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ЧЕ среди дуэтов
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото проходящего в Будапеште чемпионата Европы по водным видам спорта.
Они выиграли техническую программу в соревновании дуэтов, заработав 96,2904 балла.
Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862).
Бронзу завоевали представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).
Россия лидирует в общем зачете чемпионата, на ее счету 5 золотых и 2 бронзовые медали. Второе место занимает Италия (2 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые), третье – Украина (2 золотые, 3 серебряные).