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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ЧЕ среди дуэтов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото проходящего в Будапеште чемпионата Европы по водным видам спорта.

Они выиграли техническую программу в соревновании дуэтов, заработав 96,2904 балла.

Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862).

Бронзу завоевали представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).

Россия лидирует в общем зачете чемпионата, на ее счету 5 золотых и 2 бронзовые медали. Второе место занимает Италия (2 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые), третье – Украина (2 золотые, 3 серебряные).

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