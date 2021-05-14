Синхронистки Ромашина и Колесниченко вновь выиграли золото ЧЕ-2021

Мальцев и Платонова выиграли в соревновании микст-дуэтов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали проходящего в Будапеште чемпионата Европы по водным видам спорта, показав лучший результат в произвольной программе дуэтов.

Они заработали 97,9000 балла.

Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье – австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).

Для Ромашиной и Колесниченко это второе золото подряд на ЧЕ. Накануне они выиграли техническую программу.

Между тем, в произвольной программе микст-дуэтов в пятницу золото выиграли россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова (93,9333). Второе место заняли испанцы Пау Рибес Кулья и Эмма Гарсия (86,5333), третье – итальянцы Николо Ольяри и Изотта Спортелли (81,8667).

Сборная России лидирует в общем зачете, заработав 8 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Второе место занимает Италия (4, 2, 6),третье – Украина (3, 4, 1).