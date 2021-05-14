Гол футболиста "Спартака" Адриано признан голом десятилетия в РПЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Гол нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Луиса Адриано в матче чемпионата России-2017/18 против петербургского "Зенита" признан лучшим за десятилетие, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

На 27-й минуте матча, прошедшего в Москве 27 ноября 2017 года, Адриано подхватил мяч в центре поля, приблизился к штрафной площади "Зенита", после чего сделал пас на Александра Самедова. Тот касанием перенаправил мяч на Зе Луиша, а тот - обратно на Адриано. Бразилец в итоге обводящим ударом отправил мяч в угол ворот "Зенита" из-за пределов штрафной.

К тому моменту "Спартак" вел со счетом 1:0, итоговый результат - 3:1 в его пользу. Все три участника голевой комбинации уже покинули "Спартак", а Самедов и вовсе завершил карьеру.

🔥 Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия РПЛ!



Мяч экс-форварда "Спартака" был выбран болельщиками и экспертами в итоговом голосовании совместного конкурса Премьер-Лиги и нашего генерального партнёра @ligastavokru pic.twitter.com/54zJ4TS5bi — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 14, 2021

Конкурс на лучший гол десятилетия был запущен в декабре. На победу претендовали 135 голов в разных категориях. В ходе еженедельного голосования болельщиков были отобраны 20 голов, которые попали в Суперфинал.