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Экс-футболист сборной России Самедов решил завершить карьеру

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил о решении завершить карьеру футболиста.

"Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась", - написал он в своем инстаграме.

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84

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35-летний Самедов в сезоне 2019/2020 выступает за самарские "Крылья Советов", куда перешел из московского "Спартака", воспитанником которого он является.

Также футболист выступал за столичный "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо".

С 2011 по 2018 год Самедов защищал цвета сборной России, за которую провел 53 матча и забил 7 голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира 2018 года.

футбол Крылья Советов

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