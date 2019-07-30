Экс-футболист сборной России Самедов решил завершить карьеру

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил о решении завершить карьеру футболиста.

"Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась", - написал он в своем инстаграме.

35-летний Самедов в сезоне 2019/2020 выступает за самарские "Крылья Советов", куда перешел из московского "Спартака", воспитанником которого он является.

Также футболист выступал за столичный "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо".

С 2011 по 2018 год Самедов защищал цвета сборной России, за которую провел 53 матча и забил 7 голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира 2018 года.