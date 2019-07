Экс-футболист сборной России Самедов решил завершить карьеру

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84

A post shared by Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) on Jul 30, 2019 at 2:01am PDT