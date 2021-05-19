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Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы
Российский пловец Климент Колесников
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Климент Колесников выиграл золото проходящего в Будапеште чемпионата Европы по водным видам спорта, став первым в заплыве на 100 м кролем.

Его время – 47,37 секунды, что является новым рекордом Европы.

Еще один представитель России, Андрей Минаков завоевал бронзу (47,74), серебряным призером стал итальянец Алекссандро Миресси (47,45).

Для Колесникова эта медаль стала шестой золотой на чемпионатах Европы. Три медали он выиграл на ЧЕ-2021 в Будапеште, столько же – на ЧЕ-2018 в Глазго.

При этом в столице Венгрии он дважды обновил принадлежавший ему мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Теперь новый рекорд мира - 23,80 секунды.

плавание

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