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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49

Россиянин Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине с рекордом мира

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Климент Колесников выиграл золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 м не спине.

Время россиянина – 23,80 секунды, что является новым рекордом мира.

Накануне в полуфинальном заплыве он уже обновлял принадлежавший ему мировой рекорд – с 24,00 секунды до 23,93 секунды.

20-летний Колесников теперь является пятикратным чемпионом Европы, два золота он выиграл в Будапеште, включая в составе эстафетной команды. Также на его счету 11 золотых медалей чемпионатов Европы на короткой воде. На чемпионатах мира лучшее его достижение – серебряная медаль. Две золотые медали он завоевал на ЧМ на короткой воде.

плавание

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