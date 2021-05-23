Индийский борец арестован по делу об убийству другого спортсмена

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Индийский борец вольного стиля, призер Олимпиад, Сушил Кумар арестован в Дели по подозрению в причастности к убийству другого борца, сообщает "Би-би-си".

4 мая в академии борьбы в индийской столице произошла драка между атлетами, был серьезно избит Сагар Дханкар, который позднее скончался.

После этого Кумар попытался скрыться, уехав из Дели. Его адвокаты настаивают, что спортсмен невиновен, и обвиняют полицию в предвзятости.

"У нас есть заявления жертв, они все обвиняют Сушила Кумара", - заявил индийским СМИ представитель руководства полиции Гурикбал Сингх.

Кумар завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и бронзовую на Играх в Пекине в 2008 году. Он также выигрывал чемпионат мира.

Дханкар завоевывал титул чемпиона Индии среди юношей. Он был сыном полицейского.

Как отмечает "Би-би-си", это второе за последние месяцы убийство, к которому причастны борцы. Тренер Суквиндер Мор ждет суда по делу об убийстве пяти человек, включая другого тренера, совершенном в марте.