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"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"

"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"
Игрок "Интера" Ашраф Хакими (на переднем плане)
Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Интер" стал 19-кратным чемпионом Италии.

Чемпионат Италии-2020/21 он досрочно выиграл после того, как "Аталанта", претендовавшая на первое место, потеряла очки в гостевом матче 34-го тура с "Сассуоло" (1:1). В результате она лишилась шансов на чемпионство.

За четыре тура до финиша турнира "Интер" имеет в своем активе 82 очка. У "Аталанты" и "Милана" по 69 баллов, у "Наполи" – 67. "Ювентус", до этого девять раз подряд (а всего – 36) выигрывавший чемпионат, в настоящий момент занимает пятое место (66 очков).

В предыдущий раз "Интер" становился чемпионом в 2010 году.

футбол Италия

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