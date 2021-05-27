Международная федерация самбо стала членом Международной ассоциации всемирных игр

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Члены Международной ассоциации всемирных игр (IWGA) проголосовали за вступление Международной федерации самбо (FIAS) в ряды Ассоциации.

Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее, состоявшейся 27 мая. В мероприятии, прошедшем в дистанционном режиме, приняли участие 36 из 37 членов IWGA.

"Мы очень рады, что участники собрания поддержали заявку ФИАС. Для нас возвращение в состав Международной ассоциации всемирных игр - это еще один большой шаг вперед, шаг - навстречу постоянному признанию Международного олимпийского комитета. Сегодня международные спортивные организации фиксируют рост популярности самбо в мире. И поддержка нашей заявки членами такой авторитетной Ассоциации как IWGA - еще одно тому подтверждение. Надеюсь, самбисты смогут принять участие во Всемирных играх уже в 2025 году в Китае. Убежден, наш вид спорта станет украшением программы Игр, сделает соревнования еще более желанными и зрелищными для всех любителей спорта", - отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Ранее самбо уже было частью официальной программы Всемирных игр в Лондоне (Великобритания) в 1985 году и в Гааге (Нидерланды) в 1993 году.