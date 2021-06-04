Чемпионат мира по велотреку перенесен из Ашхабада

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Чемпионат мира - 2021 по велоспорту на треке, который должен был пройти в октябре в Ашхабаде, не состоится, соревнования отменены по просьбе организаторов, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

"Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, делают невозможным проведение мероприятия в стране", - говорится в заявлении UCI.

В нем уточняется, что в настоящее время UCI контактирует с несколькими потенциальными странами-организаторами с целью проведения турнира в те же даты. Название нового места проведения ЧМ-2021 будет сообщено в ближайшее время.

118-й по счету ЧМ по трековым велогонкам должен был пройти с 13 по 17 октября в столице Туркменистана.