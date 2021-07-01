Касаткина, Веснина и Блинкова выбыли из турнира в Уимблдоне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в матче второго круга турнира Большого шлема Wimbledon.

Касаткина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 35-е место, проиграла Остапенко (34) со счетом 1:6, 6:3, 6:8. Соперницы провели на корте 1 час 47 минут.

Еще одна россиянка, Елена Веснина (370), проиграла Кори Гауфф (США, 23). Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут, завершилась с результатом 6:4, 6:3.

Кроме того, из турнира выбыла Анна Блинкова (89), которая проиграла лидеру рейтинга WTA Эшли Барти (Австралия) со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Продолжает участие в турнире Анастасия Павлюченкова (19), обыгравшая чешку Кристину Плишкову (106) с результатом 6:3, 6:3 за 1 час 8 минут. В третьем круге Павлюченкова встретится с еще одной представительницей Чехии Каролиной Муховой (22).

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.