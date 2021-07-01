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Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Уимблдоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией в матче второго круга турнира Большого шлема Wimbledon.

Медведев обыграл соперника со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Гарфия - 75-й.

В следующем круге Медведев встретится с победителем матча между хорватом Марином Чиличем (37) и французом Бенжаменом Бонзи (119).

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.

Даниил Медведев

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