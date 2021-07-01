Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Уимблдоне
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией в матче второго круга турнира Большого шлема Wimbledon.
Медведев обыграл соперника со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.
Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Гарфия - 75-й.
В следующем круге Медведев встретится с победителем матча между хорватом Марином Чиличем (37) и французом Бенжаменом Бонзи (119).
Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.