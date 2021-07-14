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Футболисты "Спартака" разгромили "Рубин" в матче товарищеского турнира

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" нанес крупное поражение казанскому "Рубину" в матче товарищеского турнира "Кубок Париматч Премьер".

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Виктор Мозес (10-я минута, с пенальти), Александр Соболев (57), Роман Зобнин (59) и Георгий Джикия (63). Поединок прошел в рамках второго тура.

Предсезонный турнир, в котором принимают участие "Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки", стартовал 10 июля.

В первом туре "Спартак" одолел "Сочи" (4:0), "Рубин" обыграл "Химки" (1:0). "Красно-белые" единолично возглавляют турнирную таблицу.

В заключительном туре 17 июля "Сочи" сыграет с "Рубином", 18-го числа "Химки" встретятся со "Спартаком".

Футбол Спартак Рубин

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