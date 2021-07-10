ФК "Спартак" нацелился выиграть все матчи стартующего коммерческого турнира

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" нацелен на победу в каждой из встреч в рамках стартующего в субботу коммерческого турнира Кубок Париматч Премьер, заявил главный тренер клуба Руй Витория.

"Приятно принять участие в турнире с четырьмя соперниками высокого качества, игры будут наиболее приближены к уровню чемпионата. Будет непросто, но мы будем играть на победу в каждом матче", - сказал Витория на пресс-конференции в субботу.

В свою очередь, наставник "Химок" Черевченко отметил, что турнир поможет проверить в деле новых игроков клуба. С ним согласился главный тренер "Сочи" Владимир Федоров, он рассчитывает познакомить своих новых игроков к реалиям российского чемпионата.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил удовлетворение от возможности проверить возможности своих игроков, при этом, не покидая территории РФ, что актуально в условиях пандемии.

Матчи турнира пройдут с 10 по 18 июля на стадионах "Открытие Банк Арена" и "Арена Химки". В турнире сыграют "Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки". Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, матчи пройдут без зрителей.