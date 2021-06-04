"Спартак" проведет домашние матчи КХЛ сезона-2021/22 в "Мегаспорте"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Домашней ареной московского "Спартака" в сезоне Континентальной хоккейной лиги станет дворец спорта "Мегаспорт", сообщает пресс-служба клуба в пятницу.

"Новый сезон проведем во дворце спорта на Ходынском поле. "Мегаспорт" - самый большой крытый дворец спорта столицы. До старта сезона на арене будет выполнен объем работ в соответствии с регламентом КХЛ", - говорится в сообщении.

До 2015 года "Спартак" принимал соперников на льду дворца спорта "Сокольники", однако, арена была признана несоответствующей регламенту КХЛ. Позднее "Спартак" арендовал малую спортивную арену "Лужники", а также арену "Парка Легенд", где так же домашние матчи проводит столичный ЦСКА.

В предыдущем сезоне "Спартак" дошел до первого раунда плей-офф, где уступил ЦСКА.