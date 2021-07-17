"Зенит" в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок России по футболу

Победа "Зенита" в матче за Суперкубка России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва) Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" обыграл московский "Локомотив" в матче за Олимп Суперкубок России по футболу.

Матч, который состоялся в Калининграде, закончился со счетом 3:0 (1:0). На 27-й минуте "Зенит" вышел вперед после гола Далера Кузяева, на 57-й минуте подопечный Сергея Семака увеличили свое преимущество после гола Сердара Азмуна. На 83-й минуте петербуржцы забили третий гол в ворота Маринато Гильерме, отличился Александр Ерохин.

"Зенит" в шестой раз в своей истории завоевал трофей.

Чаще всех Суперкубок завоевывал столичный ЦСКА (семь раз).