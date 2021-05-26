Нападающий "Зенита" Азмун признан лучшим игроком РПЛ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун набрал наибольшее число баллов в голосовании по определению лучшего игрока Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Азмун заработал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом. Третье место занял полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, набравший 51 балл", - говорится в сообщении.

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала "Матч Премьер".

Азмун впервые выиграл награду лучшему игроку сезона. В сезоне 2019/20 победу в этой номинации одержал Дзюба, в сезоне 2018/19 – нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

В сезоне 2020/21 Азмун стал тркхкратным чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В 24 матчах РПЛ 26-летний иранец забил 19 мячей – это его самый результативный сезон в карьере. В списке лучших бомбардиров сезона нападающий занял второе место и уступил Дзюбе один гол.