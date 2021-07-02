Экс-игрок "Зенита" и "Сочи" Новосельцев перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с защитником Иваном Новосельцевым, сообщила в пятницу пресс-служба тульского клуба.

"29-летний центральный защитник - воспитанник спортшколы ФК "Химки". Выступал за "Истру", московское "Торпедо", "Ростов", "Анжи" и "Зенит". Последние два сезона провел в "Сочи". В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча", - говорится в сообщении.

Новосельцев является вице-чемпионом России в составе "Ростова" (2015/16) и бронзовым призером в составе "Зенита" (2016/17).

Ранее футболист на правах аренды играл за тульский "Арсенал" в сезоне- 2017/18. Защитник имеет опыт выступления в сборной России, за которую он провел 5 матчей.

Тульский ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги.