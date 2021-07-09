Российский вратарь Лунев перешел в немецкий "Байер"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Байер" (Леверкузен) подписал контракт с бывшим вратарем "Зенита" (Санкт-Петербург) Андреем Луневым, сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

"Лунев - в "Байере"! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждем фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом", - говорится в сообщении.

Лунев - воспитанник московского "Торпедо", в котором и начинал свою профессиональную карьеру. Кроме того, он выступал за "Сатурн" (Раменское) и "Уфу". С 2017 года вратарь играл за "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России.

За сборную России Лунев провел семь игр.