Российская премьер-лига обсудила с РФС продажу пива на стадионах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига обсуждает с Российским футбольным союзом продажу пива на стадионах, заявил на онлайн-конференции президент РПЛ Сергей Прядкин. Последнее обсуждение прошло только в этот вторник на оперативном совещании, уточнил он.

"Посмотрите, какую пользу принесли букмекеры, пивные компании тоже могли бы помочь футбольным клубам, да и другим видам спорта", - сказал Прядкин.

Начальник отдела стратегического развития РПЛ Павел Суворов подчеркнул, что "клубы будут единственными бенефициарами в случае разрешения продажи пива на стадионах".

Закон о возвращении продаж пива на стадионах пока не принят.

С российских стадионов пиво ушло в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запретивший его продажу во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон, приравнивающий пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, к алкогольной продукции. Исключение было сделано в связи с рекламными обязательствами в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. По окончании чемпионата запрет вернулся.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении поправки об отмене запрета розничной продажи пива и пивных напитков на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу. Однако затем законопроект решили доработать и пока его рассмотрение отложено до осени 2021 года.