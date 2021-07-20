Поиск

Российская премьер-лига обсудила с РФС продажу пива на стадионах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига обсуждает с Российским футбольным союзом продажу пива на стадионах, заявил на онлайн-конференции президент РПЛ Сергей Прядкин. Последнее обсуждение прошло только в этот вторник на оперативном совещании, уточнил он.

"Посмотрите, какую пользу принесли букмекеры, пивные компании тоже могли бы помочь футбольным клубам, да и другим видам спорта", - сказал Прядкин.

Начальник отдела стратегического развития РПЛ Павел Суворов подчеркнул, что "клубы будут единственными бенефициарами в случае разрешения продажи пива на стадионах".

Закон о возвращении продаж пива на стадионах пока не принят.

С российских стадионов пиво ушло в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запретивший его продажу во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон, приравнивающий пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, к алкогольной продукции. Исключение было сделано в связи с рекламными обязательствами в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. По окончании чемпионата запрет вернулся.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении поправки об отмене запрета розничной продажи пива и пивных напитков на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу. Однако затем законопроект решили доработать и пока его рассмотрение отложено до осени 2021 года.

Открытие чемпионата мира по футболу 2018

8
Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили кубок на стадионе "Лужники"Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболуВыступление Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники"Болельщики сборной России по футболуВо время церемонии открытия чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники"Дуэт британского исполнителя Робби Уильямса и российской оперной певицы Аиды ГарифуллинойСборная России и Саудовской Аравии перед первым матчем чемпионатаЭкс-игрок сборной Бразилии Роналдо во время открытия чемпионата мира по футболу
Чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили кубок на стадионе "Лужники"
РПЛ РФС Сергей Прядкин Павел Суворов

Новости по теме

Новости

Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК

Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК
Олимпиада-2020

Глава МОК сообщил, что 85% прибывающих на ОИ спортсменов вакцинированы

Глава МОК сообщил, что 85% прибывающих на ОИ спортсменов вакцинированы

Три российских футболиста дисквалифицированы за допинг

Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после столкновения

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после столкновения

"Зенит" в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок России по футболу

"Зенит" в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок России по футболу

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

УЕФА компенсировал Дублину и Бильбао перенос матчей Евро-2020

Первый случай заражения COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта

Черчесов отказался от неустойки при досрочном разрыве контракта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код