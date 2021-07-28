Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил представителю США Сэмюэлю Шенкленду в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Также в первый день четвертьфинала партии россиянина Владимира Федосеева и представителя Ирана Амина Табатабаи, Яна-Кшиштофа Дуды из Польши и представителя Индии Сантош Гуджрати Видит завершились вничью. Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии выиграл у француза Этьена Бакрота.

В четверг состоятся вторые партии четвертьфинала чемпионата. Если Карякин не обыграет оппонента, он покинет турнир.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится в начале августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.