Поиск

Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил представителю США Сэмюэлю Шенкленду в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Также в первый день четвертьфинала партии россиянина Владимира Федосеева и представителя Ирана Амина Табатабаи, Яна-Кшиштофа Дуды из Польши и представителя Индии Сантош Гуджрати Видит завершились вничью. Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии выиграл у француза Этьена Бакрота.

В четверг состоятся вторые партии четвертьфинала чемпионата. Если Карякин не обыграет оппонента, он покинет турнир.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится в начале августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

Сергей Карякин Сэмюэль Шенкленд

Новости
Олимпиада-2020

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Олимпиада-2020

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Олимпиада-2020

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Олимпиада-2020

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19
Олимпиада-2020

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Олимпиада-2020

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

Олимпиада-2020

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Олимпиада-2020

Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код