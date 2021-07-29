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Россиянин Федосеев вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владимир Федосеев обыграл во второй партии четвертьфинала Амина Табатабаи из Ирана и вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Также Сергей Карякин в своей партии выиграл представителя США Сэмюэля Шенкленда. Два гроссмейстера сыграют еще раз в тай-брейке, который пройдет в пятницу.

По итогам четвертьфинала кроме Федосеева в следующий раунд вышли чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии, обыгравший француза Этьена Бакрота, и Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравший индийца Гуджрати Видита.

В полуфинале друг с другом сыграют Карлсен и Дуда. Противник Федосеева определится в пятницу в матче между Карякиным и Шенклендом.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 6 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

Шахматы Сочи Владимир Федосеев

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