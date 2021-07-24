Есипенко обыграл Дубова и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко выиграл соотечественника Даниила Дубова и прошел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Также, выиграв своих оппонентов в тай-брейке 4-ого круга турнира, в следующий раунд прошли Петр Свидлер, Сергей Карякин и Александр Грищук. Ранее в 1/8 финала прошел Владимир Федосеев.

Теперь Есипенко сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Кроме них в 1/8 финала чемпионата сыграют друг с другом Грищук с Яном-Кшиштофом Дудой из Польши, Федосеев с сербом Велимиром Ивичем, Карякин с французом Максимом Вашье-Лагравом, Свидлер с представителем США Сэмюэлом Шенклендом соответственно.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 3 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.