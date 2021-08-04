Полумарафон "Северная столица" пройдет в Петербурге 8 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Беговое сообщество" анонсировало проведение 8 августа в Санкт-Петербурге полумарафона "Северная столица".

"Любители бега выйдут на старт, чтобы стать частью уникального события и пробежать по центральным улицам одного из самых красивых городов России", - говорится в сообщении организаторов.

"Северная столица" пройдет в четвертый раз, в рамках полумарафона пройдут забеги на дистанциях 21,1 и 10 км.

"В рамках забега также состоится корпоративная эстафета: представители различных компаний смогут побороться за призовые места и престижный кубок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники полумарафона должны предоставить сертификат о вакцинации COVID-19 или справку с отрицательным тестом на COVID-19 методом ПЦР.

"У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела. Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два – дезинфекция контактных поверхностей. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным, с контролем количества людей и плотности. Зрителям рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише", - говорится в сообщении.

"Маршруты полумарафона и забега на 10 км знамениты своей красотой – участники пробегут в один круг по историческому центру города и смогут полюбоваться главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Им откроются живописные виды на Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш обеих дистанций состоится в самом сердце города — на Дворцовой площади", - подчеркнули в "Беговом сообществе".

Среди участников - обладатель лучшего результата России на полумарафоне Владимир Никитин пробежит 21,1 км. За призы также поборются Николай Чавкин и Вячеслав Шаламов.

Общий призовой фонд составит 1 млн рублей.